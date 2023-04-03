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مسلسل جميلة.. صدمة شيري وهشام بعد قرار ريهام حجاج الإنجاب من زياد

كتب:

مريم جاد
10:27 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

تشهد الحلقات القادمة من مسلسل جميلة تطورًا بالأحداث خاصة بعد قرار ريهام حجاج بالإنجاب من زياد بالحلقة السابقة بعد مشادة بينهما واتهامه لها أنها لا تعرف شيئاً عن الأمومة وصدمة هشام وشيري من ذلك القرار لتغيير خطتهما للانتقام من جميلة.

مسلسل جميلة.. صدمة عبير صبري من قرار ريهام حجاج

تناولت الحلقة مشهدًا مهمًا يضم أحداثًا شيقة، إذ اتصلت جميلة بالدكتور هشام لتخبره بأنها تفكر في الإنجاب من زياد، وأن هذا التوقيت المناسب، وسألته عن بويضاتها المجمدة، وفي هذا التوقيت كان يتواجد هشام في منزل نيرمين طليقة زياد والتي استمعت للمكالمة، وأصيب كل منهما بحالة من الصدمة بسبب قرار جميلة وإخبار هشام لزوجته شيري بالتغيرات الحادثة بالخطة، لتخبره شيري أن لديها خطة بديلة.

موعد عرض مسلسل جميلة

يبدأ عرض مسلسل جميلة، في تمام الساعة 6.15 مساءً عقب أذان المغرب على قناة cbc، وفي تمام الساعة 11.15 مساءً على قناة on tv، وفي الساعة 1.15 صباحًا على قناة الحياة، إلى جانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

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