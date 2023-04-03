مسلسل جميلة الحلقة 11.. شيري تغير خطتها لإفساد حياة ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج، حالة من الغضب بين هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، وزوجته شيري التي تجسد دورها يسرا اللوزي، بسبب قرار جميلة وإعلانها الاتجاه للإنجاب من زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، من خلال استخدام بويضاتها المجمدة التي لجأت إليها منذ فترة، بسبب تأجليها الإنجاب منذ زواجها.

مسلسل جميلة الحلقة 11

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج، بعد المشادة التي اندلعت بين جميلة وزوجها زياد، بسبب زعم ابنه الصغير أن جميلة اعتدت عليه بالقول والضرب خلال تواجده معها بالمنزل، انفعل زياد واتهمها بأنها لا تعرف كيفية التعامل مع الصغار لأنها لا تعرف معنى الأمومة من الأساس، دخلت في نوبة بكاء شديدة.

أحداث مسلسل جميلة

بعد مغادرة زياد المنزل بصحبة ابنه، اتصلت جميلة بالدكتور هشام لتخبره بأنها تفكر في الإنجاب من زياد، وأن هذا التوقيت المناسب، وسألته عن بويضاتها المجمدة، وفي هذا التوقيت كان يتواجد هشام في منزل نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، بعد زواجهما العرفي، والتي استمعت للمكالمة، وأصيب كل منهما بحالة من الصدمة بسبب قرار جميلة.

تفكير جميلة في الإنجاب يفسد خطة شيري

ذهب هشام إلى زوجته شيري، ليخبرها بقرار جميلة نحو الاتجاه للإنجاب من زياد، الأمر الذي يفسد خطتهما بشأن الوقيعة بين جميلة وزياد والتفريق بينهما، إلا أن شيري قررت إحداث تغيير في الخطة بتحركات أشرس بهدف التسبب في انفصال جميلة وزياد بشكل سريع.