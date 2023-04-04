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موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل جميلة على cbc وon والحياة

كتب:

هبة أمين
09:00 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يأتي موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، في الوقت الذي تزداد فيه حدة الصراع الشرس والمؤامرات حول جميلة، والتي بدأت مع الحلقات الأولى منذ وفاة والدها وتركه وصية بموجبها تم نقل كل ممتلكاته وأمواله باسمها، وحرمان شقيقتها وشقيقها ووالدتها من الميراث، ما جعل الجميع يدخل في حالة من الصدمة.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل جميلة

ويتضمن موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة cbc في الساعة 6.15 مساءً، وقناة on في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث مسلسل جميلة 

خلال أحداث مسلسل جميلة، يحاول أصدقاء جميلة والمقربين منها، إفساد حياتها مع زوجها زياد الذي يجسّد دوره هاني عادل، ويحدث الانفصال بينهما، حتى يتسنى لصديقه هشام الذي يجسّد دوره أحمد وفيق، الاقتراب منها والزواج بها، للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، بالاتفاق مع زوجته شيري التي تجسّد دورها الفنانة يسرا اللوزي، ونيرمين طليقة زياد التي تجسّد دورها عبير صبري.

أبطال مسلسل جميلة 

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد وفيق، نبيل عيسى، أحمد الشامي، سامح الصريطي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

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بقلم هبة أمين