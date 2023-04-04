مسلسل جميلة الحلقة 12.. زياد يجد دليل براءة ريهام حجاج من الاعتداء على ابنه

شهد مسلسل جميلة الحلقة 12 بطولة ريهام حجاج، اكتشاف زياد زوج جميلة، ويقوم بدوره هاني عادل، براءة جميلة من فكرة الاعتداء على ابنه يونس بالضرب، وذلك بعد المشادة التي نشبت بينهما ووجه خلالها اتهامات لتعنيفها ابنه، وأنها لا تعرف معنى الأمومة، واضطر لاصطحاب ابنه ومغادرة المنزل والذهاب سويًا إلى منزل والدته وتقوم بدورها لطيفة فهمي.

مسلسل جميلة الحلقة 12

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 12 بطولة ريهام حجاج، تذهب جميلة إلى عيادة زياد لمعاتبته، وتترك له تليفون ابنه الذي تركه في المنزل، وقتها تتصل على الهاتف والدته نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، وتخاطبه بكلمات غير لائقة، لتتفاجأ أن طليقها زياد هو الذي يرد على الهاتف.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، يذهب زياد إلى منزل طليقته نيرمين، لينهرها لطريقة حديثها غير اللائقة مع ابنهما الصغير، وتتهكم على كلماته، ويؤكد لها أنها تعلّم ابنهما الكذب والافتراء على الناس، وأنها هى التي دفعته لترديد كلمات ضد جميلة.

زياد يكتشف براءة جميلة

وتزعم نيرمين، أن ما يقوله زياد مجرد أكاذيب، لكنه يفاجئها بأنه قرأ رسائل الواتساب بينهما، وطلبها منه إلقاء الطعام على الأرض، والكذب بأن جميلة اعتدت عليه بالضرب، مؤكدًا لها أنها لن ترى ابنهما مرة أخرى.