وزير الشباب يلتقي ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حنان حمدان ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

تطوير مهارات الشباب وتجهيزهم لسوق العمل

وقال وزير الشباب والرياضة: «إن وزارة الشباب والرياضة تعمل علي النهوض بالشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المحافظات، وتجهيزهم لسوق العمل ليكونوا قادرين على مواكبة التطور، وبالتوازي نعمل علي دمج اللاجئين مع الشباب المصري لتبادل الخبرات والثقافات، ونحرص علي تلبيه كافة حقوقهم».

تنفيذ برامج المساحات الآمنة والمراكز الرقمية

وأشار «صبحي»، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والفعاليات الخاصة باللاجئين ومنها «المساحات الآمنة، والمراكز الرقمية»، موضحًا أن مشروع المساحات الآمنة يهدف إلى توفير بيئة أمان للسيدات والفتيات من الوافدين ودمجهم في المجتمع المصري، حيث تقدم المساحات الآمنة مجموعة من الأنشطة كالتوعية ضد العنف المبني علي النوع، ورفع الوعي بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى التدريبات الحرفية والتمكين الاجتماعي.

وشدد الدكتور أشرف صبحي علي ضرورة تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ليستمر النجاح في حصول اللاجئين على فرص تدريبية تحقق الاستدامة وتوفر لهم فرص عمل تساعدهم في تفاعلهم مع المجتمع المصري.

المفوضية تشيد بجهود مصر في دمج اللاجئين في المجتمع

ومن جهتها، وجهت حنان حمدان ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر،، الشكر لمصر ولوزارة الشباب والرياضة للاهتمام بإدماج اللاجئين في المجتمع المصري ودعم اللاجئين، مشيرة إلى أن هذه تجربة جيدة لدمج اللاجئين والتعرف على أقرانهم من الشباب المصريين والتعاون بينهم، مشيدة بما تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاجئين.