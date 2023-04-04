مسلسل الإمام الشافعي.. خالد النبوي يلقي دروسا على أهل مصر في الحلقة 12

مسلسل رسالة الإمام الشافعي قدم في الحلقة 12 التي عرضت أمس، ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13؛ لمعرفة ما الجديد في حلقة اليوم، خاصة بعد إلقاء الإمام لدروس دينية لأهالي مصر.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 12

وتفاجأ المصلون في الحلقة 12 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، بأصوات خارج المسجد لرجال الشرطة وهم يقبضون على مجموعة من رجال الشرطة السابقين الذين كان يقودهم «الجروي» نضال الشافعي، الذي هرب بعد القضاء على بعض رجاله.

ثم يصطف المصلون في الحلقة 12، ويترقبون في حالة تعجب آثار الضرب والتعذيب التي تظهر على ملامح الأسرى وينتقل المشهد ليرصد ابن الإمام الشافعي وهو في شجار مع أحد الحراس عندما يطلب منه أن يعيد ابن إحدى النساء إذ كانت تبحث عنه بين المقبوض عليهم ولكنها لم تجده.

كما رصدت الحلقة 12 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، تحالف حمزة العيلى مع صهيب «محمد علاء» قائد الأحواف من أجل القضاء على ابن الوالي الذي يفر هربا بعد أن يعود أبوطالب «وليد فواز» الوالي السابق للفسطاط.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي

مسلسل رسالة الإمام الشافعي استطاع أن ينال ثقة المشاهد، وحقق نجاحا باهرا منذ بدء عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني، في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة، التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث على التجديد ومواجهة التطرف والغلو.

ويأتي مسلسل رسالة الإمام الشافعي، من بطولة لفنان خالد النبوي، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة، للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية، وتعددية المذاهب.