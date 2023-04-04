كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: لعبت سنتين في الأهلي و9 بالزمالك

قال الفنان كريم فهمي، إنه لعب كرة قدم لمدة عامين في النادي الأهلي و9 في الزمالك، وانضم لمنتخب مصر.

وأضاف فهمي، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «أنا كنت بلعب سنتين كورة في الأهلي ولعبت 9 في الزمالك، وفي نفس الوقت كنت في مدرسة كويسة للغاية، وكان فيه اختلاف ثقافات بين مجتمع الكرة والمدرسة».

كريم فهمي يتحدث عن انفصال والديه

وتابع: «والدي ووالدتي انفصلا وأنا في سن 14 أو 15 سنة، ومكنتش فاهم الحياة وفي السن دا بتتخيل نفسك فاهم وأنت مش فاهم أي حاجة، ومن أول ما اتولدت لسن 15 أو 16 سنة كنت أنا وأخويا في مدارس من أحسن المدارس الموجودة في مصر، لكن بعد فترة الانفصال عشت لوحدي وأحمد أخويا عاش لوحده؛ لكن كنا قاعدين في نفس البيت وكل واحد كان بيصرف على نفسه، وشوفت فيها صعوبات كثيرة، واشتغلت في الثانوية العامة والجامعة، وكان فيه أيام صعبة».

خبرة ومسؤولية

وأكد: «السيناريو دا صعب للغاية، وأثر فيا وحدد شخصيتي ومع مرور الوقت أعطاني خبرة ومسؤولية، وأما اتحط في مواقف صعبة بقدر أفوق من مشاكلي وأعطاني خبرة في التمثيل والتأليف كبيرة جدا».