مسلسل سره الباتع الحلقة 14.. أبو العزم يخبر مسعود بسر «الجواب»

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 14، التي شهدت ذهاب أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق إلى مسعود، الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل بمعلومات جديدة.

مسلسل سره الباتع الحلقة 14

وشهدت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 14، إخبار أبو العزم لمسعود بأنّه بالفعل عرف من غيرهم يحفر تحت مقام السلطان حامد، وليس هذا فحسب، لكنه وجد درويش من دراويش السلطان حامد، وهو يضع في عنقه جواب من ضمن جوابات السلطان حامد التي يبحثون عنها تحت مقاماته.

وصدم أبو العزم مسعود بأنّه لم يأتِ له بالجواب؛ لأنّ الدرويش لم يوافق على إعطائه له، وهو لم يرد أن يستعمل العنف معه لأنّه ولي من أولياء الله ولكن انفعل عليه مسعود، وسأله عمن يحفر تحت المقامات، فأخبره أنه حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، وفي آخر اللقاء أمره بأن يأتي له بالجواب الذي يحمله الدرويش وأن يجمع معلومات عن حامد.