شروط وكيفية التقديم في المدارس اليابانية بجميع المحافظات.. 9 خطوات

بدأ التقديم في المدارس اليابانية 2023 في جميع المحافظات وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم، الذي يتم إلكترونيًا ويستمر نحو 15 يومًا، فيما تم الإعلان عن كيفية التقديم في المدارس اليابانية وشروط ورابط التقديم، وآخر موعد للتقديم، حيث تستقبل أوراق الطلاب للالتحاق بفصول رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى.

تستعرض«الوطن» خطوات وكيفية التقديم في المدارس اليابانية بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

التقديم في المدارس اليابانية

وفتحت مديريات التربية والتعليم باب التقديم في المدارس اليابانية المصرية، بصورة إلكترونية قبل يومين، مُحددةً موعد التقديم في المدارس اليابانية والذي بدأ يوم 2 أبريل الجاري، على أن يستمر حتى 17 أبريل.

رابط التقديم في المدارس اليابانية

ويمكن لأولياء أمور التلاميذ من جميع المحافظات، تقديم أوراق أبنائهم من خلال رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنـا.

كيفية التقديم في المدارس اليابانية

الدخول على رابط التقديم في المدارس اليابانية من خلال الضغط هنـا. قراءة شروط التقديم في المدارس اليابانية المصرية والأوراق المطلوبة، والأعمار المناسبة جيدًا. الضغط على أوافق على جميع الشروط والأحكام. الضغط على التقديم للمدارس. كتابة الرقم القومي للطفل أو الطفلة والمدون في شهادة الميلاد. إدخال سن الطفل باليوم والشهر والسنة. اختيار المرحلة المتقدم لها الطفل. الضغط على علامة صح للتأكد من كون المستخدم إنسان وليس برنامج حاسوب. الضغط على التالي واستكمال البيانات.

شروط التقديم في المدارس اليابانية

وفيما يخص شروط التقديم في المدارس اليابانية فقد جاءت كالتالي وفقًا للبيان الرسمي لإدارة المدارس:

يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية.

التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2023/2024 على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم، ولن يتم قبول أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد، وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو» كأنشطة أساسية.