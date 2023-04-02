المدارس اليابانية بالفيوم تبدأ في تلقي طلبات التقديم لعام 2023/2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، عن فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المُقبل 2023/2024 بدايةً من اليوم الأحد الموافق 2 أبريل وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني على الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للتقديم من خلاله.

وتستعرض "الوطن" رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال، وشروط التقديم، والأعمار لكل المراحل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موقع المدارس اليابانية الإلكتروني

وكشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم خلال بيان صحفي، أنّ التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية للعام المُقبل 2023 سيتم بشكل إلكتروني من خلال الضغط هنــــــــــــا والذي تم فتحه اليوم ويستمر لمدة 15 يومًا.

شروط التقدم للمدارس اليابانية

وفيما يخص شروط التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ الشروط تتمثل في الآتي:

أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. أن تكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها ويكون القبول حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من 2023. الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي القريب المتقدم له حفاظًا على سلامة وراحة الطلاب. لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية بحسب بيان التربية والتعليم فإنّها تتلخص في الآتي:

شهادة ميلاد مميكنة للطفل/ التلميذ حديثة الإصدار. بطاقة الرقم القومي لولي الأمر شريطة أن تكون سارية. إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل "توثيق رسمي" وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة عن المثبت في بطاقة الرقم القومي. التسلسل الدراسي للصفوف بدءًا من المرحلة الثانية رياض أطفال. يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار بالتزاماته "عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة" وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

المراحل العمرية للتقديم في المدارس اليابانية

وحول المراحل العمرية التي يتم قبولها في المدارس المصرية اليابانية فإنّها تأتي كالتالي:

المستوى الأول "رياض أطفال": تبدأ من 4 وحتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

المستوى الثاني "رياض أطفال": من 5 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

الصف الأول الابتدائي: يبدأ من 6 وحتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

الصف الثاني الابتدائي: يبدأ من 7 سنوات وحتى 8 سنوات عدا يوم واحد.

الصف الثالث الابتدائي: يبدأ من 8 سنوات وحتى 9 سنوات عدا يوم واحد.