كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: «بناتي نقطة ضعفي.. وبحب أبسط اللي حواليا»

قال الفنان كريم فهمي، إن بناته نقطة ضعفه، «طول الوقت بقول إني لا أتحمل عليهم أي شيء، وأوقات بيدفعوني كمصدر قوة إني لازم أشتغل وأجتهد عشان أخد فلوس وأقدر أصرف عليهم».

علاقة كريم فهمي ببناته

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «دايما بتعامل مع بناتي بقناع الدلع، ومش عايز أحسسهم بأي مشاكل حتى لو فيه مشاكل بين أي أب وأم مش لازم أحسسهم بحاجة زي أي بيت، وأهم حاجة إنهم غيروا في حياتي كتير».

وتابع: «دانيا مراتي بتدلعهم لكن أوقات بتكون ناشفة معاهم لمصلحتهم بشكل ما في أوقات كتير، ومينفعش إحنا الاتنين نعمل دا، واديتهم اطمئنان اتحرمت منه».

كريم فهمي: بحب أبسط اللي حواليا

واستطرد كريم فهمي: «أنا مش مثالي لكن الفلوس بالنسبة لي وسيلة، وبحب أبسط اللي حواليا، ومش بعرف يكون فيه فلوس في جيبي، وأهمية الفلوس في إنك تبسط اللي حواليك».