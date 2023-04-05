علي جمعة عبر قناة الناس: الإذاعة لديها 100 دقيقة فقط للشيخ محمد سلامة

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن القارئ الشيخ محمد سلامة كان يعتبر كامل يوسف البهتيمي ومحمد صديق المنشاوي أبنائه، حيث تربوا في بيته وأقاموا عنده، لافتًا إلى أن الإذاعة لديها تلاوتين 50 دقيقة و50 دقيقة للشيخ محمد سلامة فقط.

محمد سلامة كان ينافس القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر قناة «الناس»، أن الشيخ محمد سلامة كان ينافس القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، لافتًا إلى أنهما حينما كانا يجتمعا في مكان، كان يزيد في وقت قراءته لمشاكسة الشيخ مصطفى إسماعيل.

انشأ رابطة القراء

أشار جمعة، إلى أن الشيخ محمد سلامة كان أكبر من الشيخ مصطفى إسماعيل بـ5 سنوات، وكان ينافسه في التلاوة، مؤكدًا أن سلامة قٌبل كقارئ في الإذاعة، وكان يرفض الوقوف في طابور صرف الرواتب أمام الصراف، اعتزازًا بالقرآن الكريم.

ولفت إلى أن الشيخ محمد سلامة أنشأ رابطة القراء، وذهبوا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، واشتكوا الدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب وقتها، لأنه أخر قانون نقابة قراء القرآن الكريم.