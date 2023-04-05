مسلسل سره الباتع الحلقة 14.. حامد قلق على الدرويش من أبو العز

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 14، بتعبير حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية عن قلقه، وذلك في حوار دار بينه وبين سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى.

مسلسل سره الباتع الحلقة 14

وتضمنت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 14 حديثا بين حامد وسارة، وخلال الحديث قال لها إنّه قلق من أبو العزم على الدرويش الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، من أن يقتله أو يؤذيه، ليحصل على الجواب الخاص بالسلطان حامد المعلق في عنقه.

وسألته سارة من أين سيعلم بشأن الجواب؟، فأخبرها بأنّه لا بد وأن يكون قد سمعه هو والدرويش عندما تحدثا عنه، ولذلك طلب من سارة أن يذهبا إليه فورا لحمايته، وحاول حامد أن يهاتف صديقه الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور ولكنه لم يرد.

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفي وخالد الصاوي وعدد أخر من الفنانين.