كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: «أخدت كورتيزون لمدة سنة لما كنت بعمل أزمة منتصف العمر»

قال الفنان كريم فهمي، إنه ظل عاما عاملا يتناول الكورتيزون بسبب ضغط العمل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «أنا من الناس القليلة اللي بيشتغل على معظم الأفلام اللي بكتبها وقلبي بيكون على الحاجة والشغلانة، وكل تفصيلة بحاول أبقى عيني عليها، وبشتغل بقلب، وبيكون قلبي على الحاجة ودا عامل لي مشاكل كبيرة في الجلطات والقولون».

ضغوط كبيرة

وأوضح: «عندي قرح في القولون بسبب الضغوطات الكبيرة، وقعدت سنة كاملة آخد كورتيزون بسبب أزمة منتصف العمر، لكن أوقات بتعامل مع ناس عايزة تخلص الشغلانة وخلاص، وأنا مش بتاع دا».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.