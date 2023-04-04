كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: «اشتغلت في الثانوية العامة عشان أصرف على نفسي»

قال الفنان كريم فهمي، إنه عمل بأكثر من 10 وظائف، «اشتغلت في الثانوية العامة مساعد لمدرس إنجليزي عشان أصرف على نفسي، واشتغلت في شركة صغيرة ومستوصفات في أرياف وقرى كثيرة، واشتغلت كمنظم حفلات وموديل إعلانات بس مكانتش ناجحة».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «أفتكر موقف محرج، وكنت رفيع جدا في أول العشرينات ومنتج قالي لو ظبط جسمك هتبقى من أهم الموديلز، وكلمني عشان أصور إعلان وفوجئت إنهم حطوا حد تاني قدامي ومكنتش ظاهر إطلاقا».

موقف محرج

وحكى موقفا آخر عندما كان في بداياته إذ دخل لإحدى تجارب الإعلانات ونظر له المخرج باستهزاء، وطلبوا منه المغادرة ثم مرت السنوات وفوجئت باتصال من نفس المخرج يطلب مني العمل معه، «مرت السنين وهو لا يذكرني أصلا لكننا لم نعمل مع بعض لأنه مش ذوقي».