نقابة الصحفيين تنظم إفطارا للأعضاء.. وتكرم محررين عسكريين

نظم مجلس نقابة الصحفيين إفطارًا جماعيًا لأعضاء النقابة مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة، بمشاركة ما يقرب من ألف صحفي وصحفية.

واستقبل أعضاء مجلس النقابة وعلى رأسهم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المشاركين في الإفطار أمام بوابات النقابة.

الاحتفال بتأسيس نقابة الصحفيين

ومن المقرر أن يعقب الإفطار احتفالية بمرور 82 عامًا على إنشاء نقابة الصحفيين، ويجري خلالها تكريم أسماء عدد من المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

تكريم المحررين العسكريين

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيكرم 6 من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب.

وأكد أن الزملاء عاشوا أصعب الأيام والمواقف خلال السنوات الماضية أثناء محاربة الدولة للإرهاب على أرض سيناء الحبيبة علاوة على تغطيتهم الصحفية المتميزة في أجواء ملتهبة ووسط حقول الألغام والعبوات الناسفة التي كانت تزرع بواسطة العناصر الإرهابية بالشوارع والمناطق السكنية.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن الزملاء هم:

1 صالح العلاقمى- الأخبار.

2 أحمد سليم - الأهرام.

3 عبدالقادر مبارك - الأسبوع.

4 محمد حسين أبو عيطة - اليوم السابع.

5 حسناء الشريف - الأهرام.

6 محمد الحر - صوت الأمة.