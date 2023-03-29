بالأسماء.. نقابة الصحفيين تعلن تكريم 42 محررًا عسكريًا

أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أسماء المحررين العسكريين، الذين سيتم تكريمهم في احتفالية انتصارات العاشر من رمضان بنقابة الصحفيين.

أسماء المحررين العسكريين

وجاءت أسماء المحررين العسكريين الذي سيتم تكريمهم في احتفالية العاشر من رمضان بالنقابة، كالتالي:

1. أحمد مصطفى /الأهرام.

2. أنطوان البير /الأهرام.

3. حسن التوني /الأهرام.

4. حسن غنيمة /الأهرام.

5. عبده مباشر /الأهرام.

6. محمد القيعي /الأهرام.

7. محمد باشا / الأهرام.

8. محمد عبد المنعم /الأهرام.

9. محمد لطفي / الأهرام.

10. مرسى عطا الله /الأهرام.

11. ابراهيم عمر /الجمهورية.

12. أحمد عبد القادر /الجمهورية.

13. جمال كمال /الجمهورية.

14. طاهر حفني /الجمهورية.

15. عبد الرحمن مصطفى/الجمهورية.

16. عبد المنعم حامد عثمان /الجمهورية.

17. محمد حسين شعبان /الجمهورية.

18. محمد طه رياض /الجمهورية.

19. رشيد الليثي /المساء20.

20. سامية زين العابدين /المساء.

21. أحمد عبد العزيز /الأخبار.

22. جمال الغيطاني /الأخبار.

23. صلاح قبضايا /الأخبار.

24. فاروق ابراهيم /الأخبار.

25. فاروق الشاذلي /الأخبار.

26. فتحي رزق /الأخبار.

27. مكرم جاد الكريم /الأخبار.

28. ياسر رزق /الأخبار.

29. إبراهيم حسن مخلوف / وكالة انباء الشرق الأوسط.

30. عادل عبدالعزيز غنيم /وكالة انباء الشرق الأوسط.

31. عزت شعبان /وكالة انباء الشرق الأوسط.

32. جمال أبو طالب /وكالة أنباء الشرق الأوسط.

33. عبد المجيد أيوب /وكالة أنباء الشرق الأوسط.

34. أحمد صفوت عبد الحليم /دار الهلال.

35. حمدي لطفي /دار الهلال.

36. شوقي مصطفي عبد الرحمن /دار الهلال.

37. صلاح عبد البر /دار الهلال.

38. فاروق عبد الحميد محمود /دار الهلال.

39. يوسف الشريف /مجلة روزاليوسف.

40. عبد الستار الطويلة /مجلة صباح الخير.

41. فهمي عبد الصادق /التعاون.

42. محمد جبر /التعاون.