«الصحفيين» تنظم معرض كاريكاتير وبورتريه تحت شعار «مشاغبات 82 سنة نقابة»

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، تنظيم معرض كاريكاتير وبورتريه لكبار الفنانين أعضاء النقابة والرواد الذين رحلوا عنا، اليوم، بمناسبة العيد 82 لتأسيس نقابة الصحفيين، وبالتزامن مع حفل الإفطار الذي تنظمه النقابة اليوم.

نقابة الصحفيين

وقال محمود كامل، وكيل لجنة الثقافة بنقابة الصحفيين في بيان، إنّ فكرة المعرض تدور حول بعض المواقف النقابية التي مرت بها النقابة خاصة في العصر الحديث.

ويقام المعرض تحت عنوان «مشاغبات 82 سنة نقابة» في بهو النقابة بالدور الأرضي ويستمر المعرض في الفترة من 4 إلى 30 أبريل الجاري.

مشرفو المعرض

أشرف على تنظيم المعرض الفنان محمد الصباغ، ويضم لوحات له وللفنانين من الرواد الراحلين، صاروخان، وبهجت، وإيهاب، ولوحات للفنانين الأساتذة: نبيل صادق، وسعد الدين شحاتة، ومحمد عبد اللطيف، وأحمد علوي، وفوزي مرسي، ومصطفى الشيخ، وتامر يوسف، وأحمد قاعود، وهويدا إبراهيم، وهيام عزت.

وتنظم نقابة الصحفيين اليوم، حفل إفطار جماعي لأعضاء النقابة وأسرهم، خلال فعاليات شهر رمضان المبارك التي تنظمها النقابة، على أن يكون الإفطار في الدور الرابع بالكامل، والدور الثامن بالكامل.