ياسر جلال ضيف فاطمة مصطفى في «الراديو بيضحك» على 9090 غدا

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، على «الراديو 9090» النجم ياسر جلال، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء.

ياسر جلال ضيف الراديو بيضحك في رمضان

ويتحدث ياسر جلال، خلال اللقاء عن كواليس عمله الذي يجمعه من جديد بالفنانة مي عمر من خلال مسلسل علاقة مشروعة، الذي يعرض حصريا في الموسم الرمضاني الحالي على قناتي الحياة وdmc ومنصة WATCH IT.

ويتناول «جلال»، خلال الحلقة الصعوبات والمخاطر التي تعرض لها في علاقة مشروعة، بالإضافة إلى ردود الأفعال التي وصلته عقب ظهوره في مشهد اختبائه خلف الباب، وشخصيته الحقيقية في المنزل مع زوجته وأولاده.

وتستعرض فاطمة مصطفى في الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، جوانب جديدة ولأول مرة عن حياة الضيوف المهنية والشخصية.

مواعيد عرض الراديو بيضحك في رمضان

«الراديو بيضحك في رمضان» تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك.

يذكر أن «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، عفاف مصطفي، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتي «Forever Drama - مها سليم» و«media Hub – سعدى جوهر».

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي وهو ياسر جلال متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء يتعرضان لعدد من المواقف الصعبة.