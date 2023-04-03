مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. مي عمر تخفي خبر فقدان جنينها عن ياسر جلال

انطلقت الثانية عشر من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة اليوم، حيث شهدت عددا من الأحداث المثيرة، خاصة بعد انتهاء الحلقة السابقة على فقدان «بثينة» زوجة ياسر جلال الذي من أبطال مسلسل علاقة مشروعة لجنينها، ويتطلع الجمهور إلى معرفة أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12

بدأ مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12، بطولة ياسر جلال بمشهد دخول «بثينة» الدور الذي تجسده «مي عمر» في حالة انهيار شديدة بعد أن فاقت من أثر العملية والتخدير كانت ترافقها صديقتها دينا «بسنت شوقي» داخل المستشفى.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12

ونصحت «دينا» صديقة مي عمر في مسلسل علاقة مشروعة عدم إخبار زوجها «ياسر جلال» بأنها فقدت الجنين وذلك عندما طلبت «مي عمر» حضور ياسر جلال من أجل أن يكون معها في تلك الأوقات الصعبة.

بالفعل أخفت «بثينة» خبر فقدان جنينها عن ياسر خلال في مسلسل علاقة مشروعة حيث اتصلت بعد خروجها من المستشفى وأخبرته بأن صديقتها دينا تعرضت لوكعة صحية وباتت معها من أجل الاطمئنان عليها.

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.