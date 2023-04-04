مع اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم، يبحث الجمهور كل يوم، عن موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، الذي استحوذ على اهتمام وإشادة كبيرة منذ بدء عرضه، ويشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، ويُعرض على قناتي الحياة وdmc، في شهر رمضان الكريم، ونال إعجاب المشاهدين من اللحظة الأولى لعرضه، والذي اقترب على الانتهاء كونه 15 حلقة فقط.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

ويشارك كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات في دراما رمضان 2023، بينهم الفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، وداليا مصطفى، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، إذ يتزوج على الثانية دون علمها، ويحاول إخفاء الحقيقة عن زوجته وشقيقها كونه كان طليق زوجته الثانية، في إطار رومانسي وتشويقي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 الذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 13من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.