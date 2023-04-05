«القومي للمرأة» يكشف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث بعد عرض القضية بمسلسل عملة نادرة

نشر المجلس القومي للمرأة، جزء من نص حوار ورد بمسلسل عملة نادرة الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2023، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.

مسلسل عملة نادرة

جاء نص الحوار الذي دار بين أبطال المسلسل: «فتحتلك حساب في البنك.. وحطيت ليكى مليون جنيه باسمك.. وبعد المولد إن شاء الله هتروحي معانا الشهر العقاري في قنا، وتتنازلي عن الأرض، وترجعي معززة مكرمة، وتعيشي وسطينا ست الهوانم».

يذكر أن مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيلي كريم، التي تجسد من خلاله شخصية «نادرة» التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد، ويمنعها من أن تحصل على حقها في الميراث وأن تورث أرض، وبدلًا من ذلك تحصل على حفنة أموال، ومن تخالف هذا العرف، تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد، وضد الدين ذاته، لذلك تواجه حزمة كبيرة من المشكلات، منها تهديد شقيق زوجها بقتل ابنها، إن لم تتنازل عن الأرض.

ميراث المرأة

وتعليقا على هذه القضية، أشار المجلس القومى للمرأة، إلى أن القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل لقانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943، بإضافة مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة، والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك، مع النص على انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة في حالة التصالح.

قانون المواريث

وتابع المجلس: نص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند، حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.