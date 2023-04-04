ملخص الحلقة 13 مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يضرب شقيقه سيد

بدأ ملخص الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة، بضرب شقيق محمد رمضان الأكبر «سيد»، «عايدة» زوجة جعفر العمدة، والتي تجسد شخصتيها زينة، بالقلم على وجهها أمام العائلة، وذلك بعد اتهام «وداد» التي تقدمها جوري بكر، لـ «عايدة» بإصابة رأسها وطعنها في شرفها، حيث اتهمت وداد عايدة بهذا الاتهام، بعد كشف سرها، عندما شاهدتها في زيارة إلى السجن.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة

ويأتي محمد رمضان بالصدفة، وهو يشاهد ضرب شقيقه لزوجته، ويقوم بضربه وسط حضور والدته وزوجاته الأربعة، وكان الجميع في حالة من الذهول لما حدث.

ويقوم سيد اتهام زوجته وداد، انها السبب في ضرب شقيق الصغير له، وطلب منها الابتعاد عن «عايدة» لكنها رفضت، مما يجعلها تغضب وتترك المنزل وتذهب إلى منزل أبيها.

هالة صدقي تطلب من محمد رمضان الاعتذار لشقيقه

وتنتقل الأحداث تقوم هالة صدقي «صفصف» والدة محمد رمضان، حيث تطلب منه الاعتذار لشقيقه بعد ضربه، وسط حضور الجميع، وهي في حالة من الانهيار الكبير من البكاء، وقامت بتهديده إذ لم يفعل ذلك ستقوم بمغادرة المنزل، ويقتنع بالفعل، ويقوم بإرضاء شقيقه، وسط حالة من الحزن لشقيقه الكبير، ويقوم بضرب محمد رمضان بالقلم على وجهه، ويطلب ان يفعل ذلك امام زوجته «وداد»، لكنه يرفض، ويقوم له ان سيخبرها.