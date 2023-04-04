مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. ماذا سيفعل محمد رمضان مع شقيقه بعد ضربه زينه؟

ينتظر العديد من مشاهدي مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض على شبكة قنوات dmc يوميا، الحلقة 13من المسلسل، خاصة بعد أن انتهت الحلقة السابقة بضرب شقيق محمد رمضان لزوجته زينة فماذا سيفعل معه؟

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. اتهام زوجة شقيقه لزينة

تستمر أحداث الحلقة 13 بالتشويق والاثارة بعدما اتهمت زوجة شقيق جعفر لزينه بضربها وإحداث إصابتها فقام أخيه بضربها وأثناء ذلك جاء محمد رمضان فماذا سيفعل معه؟

مواعيد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.