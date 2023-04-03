مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. سيد يضرب عايدة زوجة محمد رمضان فما السبب؟

بدأ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12، بإخبار منة فضالي محمد رمضان، بأنها قامت بإجهاض الطفل، وسط حالة من الصدمة والبكاء منه، ويطلب منها مغادرة المكان وتتركه لوحده، بعد أن وافق على عدم إجهاض الطفل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12

وتنتقل أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12 إلى الشارع، حيث يقوم أحد المارة بمعايرة زينة بوالدها، بسبب وجوده بالسجن، وتقوم بإبلاغ محمد رمضان، ليقوم بالذهاب إلى منزل حمادة فتح الله، ويقوم بتحذيرهم بالابتعاد عن زينة وعدم المساس بها مرة أخرى.

وتقوم جوري بكر، زوجة سيد شقيق محمد رمضان بضرب نفسها وهي تتحدث مع زينة، بصوت عالي حتى يسمع الجميع ويقتنع بأن زينة هي التي قامت بضربها، ليرد سيد شقيق محمد رمضان بضرب عايدة التي تقوم بدورها زينة بالقلم على وجهها، ويأتي محمد رمضان أثناء ضربه، وسط حالة من الذهول لما حدث.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.