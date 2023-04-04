مهرة في مسلسل ضرب نار.. مثال حي لـ بنت البلد المكافحة

حقق مسلسل «ضرب نار» نجاحا جماهيريا كبيرا منذ بدء عرضه خلال شهر رمضان 2023، ووجد مسلسل «ضرب نار» تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة دور «مهرة» الذي تقدمه النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وجسدت ياسمين عبدالعزيز شخصية المرأة المصرية القوية التي تسعى للحصول على رزقها دون أي تنازلات.

فتاة شعبية

وتظهر ياسمين عبدالعزيز في مسلسل «ضرب نار» بشخصية «مهرة» وهي فتاة شعبية مكافحة تعيش في منطقة شبرا وتتحمل مسؤولية أشقائها بعد وفاة والديها.

وتعمل مهرة في مصنع للعبايات من أجل الحصول على الرزق الحلال، ورغم الإغراءات التي تتعرض لها من قبل رجل أعمال كبير إلا أنها لم ترضخ وظلت متمسكة بمبادئها وقيمها.

اللقمة الحلال

ما ظهرت به ياسمين عبدالعزيز في مسلسل «ضرب نار» مثال حي لكثير من الفتيات والسيدات في مصر يفضلن «اللقمة الحلال» والتي تأتي بجهد وعرق وأحيانا بصعوبة، ويرفضن الطرق السهلة وأحيانا الرخيصة للحصول على المال.

وكشف مسلسل «ضرب نار» الكثير من العقبات التى تواجهها المرأة العاملة ومنها «التحرش»، وكيف تتصدى لهذه المحاولات من قبل أصحاب النفوذ والمال.