خبير قطن: نستهدف زراعة 112 ألف فدان بالموسم الجديد في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن المستهدف زراعته من محصول القطن للعام الجاري 2023، في حقول محافظة كفر الشيخ، نحو 112 ألف فدان قطن، بزيادة من حيث المساحة، مقارنة بالعام الماضي بـ5 آلاف فدان طويل التيلة.

ثلث المنزرع من القطن على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ

أضاف «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنزرع من محصول القطن بموسم جني 2022، بلغ 107 آلاف فدان قطن، التي احتلت به كفر الشيخ، ثلث المنزرع من المحصول على مستوى محافظات مصر من الذهب الأبيض.

صنف جيزة 96 و86 الأفضل

وأشار إلى أن أفضل أصناف تقاوي القطن التي تجود في أراضي محافظة كفر الشيخ، تقاوي جيزة 96 وجيزة 86، وهما الأفضل من حيث الإنتاجية للمزارعين في شتى ربوع الإقليم، ويحقق إنتاجية فائقة تصل لـ16 قنطار قطن لكل فدان منزرع.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، حققت إنتاجية خلال موسم جني القطن بالعام المنقضي، مليون و200 ألف قنطار قطن طويل التيلة.