«الصحفيين» تحتفل بمرور 82 عاما على إنشائها بحضور نقباء سابقين.. «صور»

شارك منذ قليل عدد من النقباء وأعضاء المجالس السابقة وشيوخ المهنة، في احتفالية الذكرى 82 لتأسيس نقابة الصحفيين، على رأسهم، الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق ومجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي محمد عبد الجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق.

كما حضر كل من الكاتب الصحفي حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي كارم يحيى، السكرتير العام للصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق، الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل النقابة الأسبق، والكاتب الصحفي، إبراهيم منصور، عضو مجلس النقابة الأسبق والكاتب الصحفي أسامة داوود، عضو المجلس الأسبق، وحنان فكري، عضو نقابة الصحفيين الأسبق، وأبو السعود محمد، عضو مجلس النقابة الأسبق، وأعضاء مجلس النقابة الحاليين، وعدد من قدامى المحررين العسكريين وأسرهم.

احتفالية نقابة الصحفيين

وفي كلمته، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن اليوم هو يوم جمعية عمومية جديدة تؤكد أن النقابة رجعت بيت لكل الصحفيين، مضيفا أن النقابة ستظل مهنة عنوانها التنوع وهدفها الدفاع عن حقوق الصحفيين، مؤكداً اننا قدمنا رسالة هامة وهي أن الصحافة ستظل وسنبقي، كما أضاف أنه سيكون وسيلة الصحفيين لنقل أحلامهم وستبقي الصحافة هي القادرة للمدافع عن الوطن.

مجلس نقابة الصحفيين

وكرم مجلس نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد منصور مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ والذي قال في كلمته «ناضلت مثلما ناضلتم، وأعتز بما فعلته نقابتكم ونقابتي».

وأضاف: «لم أكن اتخيل وأنا القادم من أقاصي الصعيد أن أكون مؤسسا لأكبر مؤسسة صحفية هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن أكون مقربا للرئيس السادات وأسرته والرئيس مبارك، دمتم فخرا لحرية الصحافة ولمصر.. كان الله في عونكم وسدد خطاكم وشكرا على هذا التكريم الذي لم أكن أنتظره وأتوقعه».

ذكرى تأسيس نقابة الصحفيين

بدأت احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى تأسيسها الـ82، وذكرى العاشر من رمضان، بحضور النقباء وأعضاء المجالس السابقين وشيوخ المهنة، كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء عدد من المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

ونظم مجلس نقابة الصحفيين إفطارًا جماعيًا لأعضاء النقابة مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة، بمشاركة ما يقرب من ألف صحفي وصحفية.

واستقبل مجلس النقابة على رأسهم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الصحفيين المشاركين في الإفطار أمام بوابات النقابة.