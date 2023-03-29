«الصحفيين» تدعو النقباء وأعضاء المجلس السابقين لحضور احتفالية تأسيس النقابة

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجه الدعوة للنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين لحضور الاحتفال الذي يقام بمقر النقابة الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 4 أبريل المقبل، بمناسبة مرور 82 سنة على إنشاء النقابة في 31 مارس 1941.

دعوة نقباء الصحفيين السابقين لحضور الاحتفالية

وجرى توجيه الدعوة لنقباء الصحفيين السابقين الزملاء الأساتذة:

1. جلال عارف

2. ممدوح الولي

3. يحيى قلاش

4. عبد المحسن سلامة

5. ضياء رشوان

أعضاء مجالس نقابة الصحفيين السابقين الزملاء الأساتذة:

1. محمد عبد الجواد وكيل النقابة

2. عبده مباشر وكيل النقابة

3. أمينة شفيق سكرتيرعام النقابة

4. أسامة سرايا أمين صندوق النقابة

5. محمد سلماوي عضو مجلس النقابة

6. محمد عبد القدوس وكيل النقابة

7. سناء البيسي عضو مجلس النقابة

8. محمد حسن البنا عضو مجلس النقابة

9. محمود معروف عضو مجلس النقابة

10. علي هاشم سكرتير عام النقابة

11. حاتم زكريا سكرتير عام النقابة

12. محمد نجم عضو مجلس النقابة

13. صلاح عبد المقصود وكيل النقابة

14. حسن الرشيدي عضو مجلس النقابة

15. أسامة الغزالي حرب عضو مجلس النقابة

16. حمدين صباحي عضو مجلس النقابة

17. كارم محمود سكرتير عام النقابة

18. مجدي أحمد حسين عضو مجلس النقابة

19. أحمد موسى عضو مجلس النقابة

20. رفعت رشاد عضو مجلس النقابة

21. إبراهيم منصور عضو مجلس النقابة

22. جمال فهمي وكيل النقابة

23. أحمد النجار عضو مجلس النقابة

24. علاء ثابت عضو مجلس النقابة

25. هاني عمارة عضو مجلس النقابة

26. عبير السعدي وكيل النقابة

27. خالد ميري وكيل النقابة

28. علاء العطار عضو مجلس النقابة

29. أسامة داود عضو مجلس النقابة

30. حنان فكري عضو مجلس النقابة

31. محمد شبانة سكرتير عام النقابة

32. أبوالسعود محمد عضو مجلس النقابة

33. عمرو بدر عضو مجلس النقابة

34. حماد الرمحي عضو مجلس النقابة