مطبخ الإخلاص في دمياط يجهز 500 وجبة يوميا في رمضان: «مش هنسيب حد جعان»

يتسابق أهل الخير في دمياط، لتجهيز الوجبات للصائمين ومن بينهم القائمون على «مطبخ الإخلاص» التابع لجمعية الإخلاص بقرية شرباص بمحافظة دمياط حيث يقدم 500 وجبة إفطار يوميا، بجانب توزيع «شنط لحوم» على المحتاجين والمرضى.

مساعدات

محمود بدوى أحد المسؤولين عن مطبخ الإخلاص، قال في تصريحات لـ«الوطن»: نقدم الوجبات ليس فقط للمترددين على الجمعية من الأيتام والأسر المحتاجة وعابري السبيل، ولكن الأمر يمتد للتوزيع للمنازل، ويوجد لدينا كشوف بأسماء المرض وكبار السن والعمالة غير المنتظمة و«مش هنسيب حد جعان».

متطوعون للعمل بالمطبخ

وأضاف أن المبادرة حاليا تتوسع من خلال مشاركة متطوعين من شباب دمياط لتوزيع الوجبات على المستحقين، ومساعدتهم في تلبية جميع احتياجاتهم ضمن أعمال التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

وجبة شاملة

ويضم فريق عمل المتطوعين في مطبخ الإخلاص بدمياط 20 شابا، كما يقول الشيف عبدالله محمد المسؤول عن المطبخ، إذ يبدأون عملهم منذ الصباح الباكر داخل «مطبخ الإخلاص لإفطار الصائمين»، ويجري إعداد الوجبات بالمطبخ وتجهيزها وتغليفها ويعقبها مرحلة نقلها لتصل للأسر في المنازل وهي وجبة غذائية شاملة وتتكون وجبة الإفطار من «فراخ، أو أسماك، أو لحوم، أو كفته، ومعها الأرز، والسلاطات، والتمر» ويراعى في إعدادها كافة معايير السلامة الصحية، والجودة في الإعداد والتجهيز حتى التوصيل للمنازل.