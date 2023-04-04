طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة 4 درجات مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4:2 درجات مئوية، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء والخميس والجمعة

تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وأقصى غرب البلاد، وفي حالة الطقس يوم الجمعة تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء أبريل 2023

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.