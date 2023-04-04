20 تصريحا للفنان كريم فهمي في «أنا والقناع».. أبرزها «مبخليش فلوس في جيبي»

حل الفنان كريم فهمي، ضيفا، مساء اليوم، على الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج أنا والقناع، المذاع على قناة الحياة، عقب أذان المغرب مباشرة.

وتقدم «الوطن» أبرز 20 تصريحا للفنان كريم فهمي في برنامج «أنا والقناع»:

- اشتغلت في الثانوية العامة عشان أصرف على نفسي.

- أخدت كورتيزون لمدة سنة لما كنت بعمل أزمة منتصف العمر.

- بناتي نقطة ضعفي.. وبحب أبسط اللي حواليا.

- لعبت سنتين في الأهلي و9 بالزمالك.

- أبحث عن الاطمئنان لعائلتي بسبب قلقي عليهم.

- ما بخدش قرار من غير ما أرجع لمراتي.

- أهم حاجة في حياتي هي أبويا وأمي وأخويا ومراتي وبناتي.

- مراتي استحملتني كتير.

- الوشم اللي على إيدي باسمها مش وليد اللحظة.

- مراتي استحملت ضغط شغلي وإني زي أي راجل عينه زايغة.

- مفيش راجل عينه مش زايغة.

- أما بحب أخبي شعوري بخبيه وراء قناع الصمت.

- مش بحب أحسس أي حد إني مضايق.

- مفيش حد مثالي ولا حد معصوم غير الرسول.

- والدي ووالدتي انفصلا وأنا في سن 14 أو 15 سنة.

- دايما بتعامل مع بناتي بقناع الدلع.

- دانيا مراتي بتدلع بناتي لكن أوقات بتكون ناشفة معاهم.

- مش بعرف يكون فيه فلوس في جيبي.

- عندي قرح في القولون بسبب الضغوطات الكبيرة نتيجة أعمالي.

- كل تفصيلة بحاول أبقى عيني عليها في أعمالي.

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، واستضاف في الأيام السابقة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.