حملات تفتيش موسعة على المستشفيات بمركز بلاط في الوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تنفيذ حملات تفتيش موسعة لمتابعة الانضباط الإداري ومدى التزام الفريق الطبي وتوافر الأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

متابعة العمل الإداري ومحاسبة المتقاعسين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى متابعة العمل بقسم الاستقبال بمستشفى بلاط المركزي ووحدة العلاج عن بعد، وذلك بحضور الدكتور مدير إدارة بلاط الصحية والدكتور مدير مستشفى بلاط المركزي، كما جرى إعداد تقرير للعرض على الدكتور وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جرى خلال زيارة المستشفى لإعادة الانضباط الإداري لمساره الصحيح.

التفتيش على الأسواق

وأوضح أن حملات التفتيش مستمرة على المحلات التجارية، بالإضافة إلى متابعة منافذ بيع السلع الغذائية بمركز بلاط، وذلك تحت إشراف إدارة مراقبة الاغذية، للتأكد من سلامة الأاغذية المعروضة للبيع بمحلات بيع الأغذية، إذ جرى المرور المفاجئ اليوم على محلات بيع وتداول الأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها بمناسبة حلول شهر رمضان.