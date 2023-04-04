مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13.. رؤوف يلتقي شيرين لأول مرة بعد الطلاق

بدأت الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج اليوم، بحدث غير متوقع، إذ التقى «رؤوف»- طارق لطفي- «شيرين» طليقته لأول مرة منذ إيقاع الطلاق، على أثر إصابةابنه الضعغير فى حادث ونقله إلى المستشفى.

وتجاذب الطرفان الحديث متطرقين لافتقادهم لبعضهم والحياة سويا، إلا أن الوقت لم يعد مناسبا لهذا الحديث الذي تأخر عن أوانه.

الحلقة الـ 13 من مسلسل مذكرات زوج

وتضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13، حديث ابنه «رؤوف» مع جدتها - هناء الشوربجي- حول عودة والدها إلى منزلهم بعد خروج شقيقها إلى المنزل عقب علاجه، إلا أن الجدة لم تجيب وطالبتها أن تنام مبكرا.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 13

وعلى صعيد آخر من أحداث الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، تحدث «رؤوف» مه شيرين» عن تدهور أحواله بعد الطلاق والوحدة قائلاً: «حاولت أهرب من الوحدة اللي في البيت لقيت الوحدة اللى بره البيت أكبر بكتير»، وشكرها على مجهودها الذي كانت تبذل معهم، فقد أدرك مؤخر قيمتها.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.