مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13.. محمد محمود ينضم لضيوف الشرف

حل الفنان محمد محمود ضيف شرف على مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13 والذي يُعرض على قناة ON بعد أذان المغرب يوميًا وفي تمام الساعة 6:15 مساءً.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13

وظهر الفنان محمد محمود خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13 في دور العترة بعد تناول تركيبة جديدة من اختراع الدكتور ربيع، وكان الغرض منها رجوع العترة طفلا كما كان.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي7

وكان أبرز ضيوف الشرف المشاركين في مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13، الفنان محمد محمود والذي ظهر في دور شقيق العترة، كما ظهر عدد من نجوم الفن كضيوف شرف ومنهم لورديانا التي جسدت دور عروس الكبير في الحلم، ونور اللبنانية في دور استشارية العلاقات الزوجية، وعلاء مرسي في دور عم فخري، وأوتاكا، ومحمد توب عابر في الطريق يعاكس مربوحة، وأيتن عامر دور البلوجر شروق كلنا سوا، وأخيرا الفنان محمد محمود في دور العترة بعد شرب الخلطة والتي كان من المفترض الرجوع بها الي فترة الطفولة.