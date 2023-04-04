مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ودراجة نارية بالمحلة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، نتيجة تصادم سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش بمدينة المحلة الكبرى، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة، والمصاب إلي مستشفي المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بتصادم سيارتين ودراجة نارية

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، تلقت بلاغاً يفيد، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش، أسفر عن مصرع وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخصين، وإصابة علاء الدين يحيى جمال الدين، ويبلغ من العمر 42 عاماً مقيم بمدينة طنطا، ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم سيارتين ملاكي ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش.

رفع أثار الحادث

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة، والمصاب إلي مستشفي المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.