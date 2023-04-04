مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. أحمد داش يرفض الابتعاد عن محمد رمضان

طلبت والدة أحمد داش خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة، الذي يعتبر أحد أهم مسلسلات رمضان 2023، منه الابتعاد عن جعفر العمدة، إلا أنه رفض حديثها، وغادر المنزل، وذهب إلى جعفر العمدة في منطقة السيدة زينب، وقابل مي كساب مرة أخرى.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة

وذهب أحمد داش ومحمد رمضان، إلى مكان اختباء بلال شامة، ولكن الأخير تمكن من الهرب قبل وصولهما، ويقوم جعفر العمدة، بالتشاجر مع أهالي المنطقة.

ويقابل محمد رمضان، زينة، ويطلب منها الذهاب معها إلى السجن لزيارة والدها، لتقابل طلبه بالرفض حتى لا ينكشف سرها، وهو وفاة والدها، وقام جعفر العمدة، وفجأة يزور بلال شامة والدة أحمد داش وتنتهي الحلقة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، عدد كبير من الفنانين بجانب محمد رمضان، من أبرزهم مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، طارق النهري، جوري بكر، دعاء حكم، منذر رياحنة، منة فضالي، زينة، إيمان العاصي، والعمل من إخراج منذر رياحنة.