كاتب صحفي كويتي: الشعب المصري مدرسة في الأخلاق والكرم والتفاؤل

أشاد الكاتب والمحامي سعود السبيعي رئيس تحرير سابق لجريدة الرؤية الكويتية، بحالة الرضى والإيمان الحقيقي بأقدار الله الموجودة لدى الشعب المصري، مشيدًا ببرنامج «حياة كريمة» الذي يٌذاع عبر فضائية «dmc».

بسطاء لكنهم يفوقون أهل العلم قناعة وثراء علمي

وكتب السبيعي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: «من شوارع مصر المكتظة بالناس البسطاء، ستتعلم الرضى والإيمان الحقيقي بأقدار الله وحسن الظن به، بسطاء لكنهم يفوقون أهل العلم قناعة وثراء علمي، تابعوا برنامج حياة كريمة، وبرنامج مذيع الشارع على يوتيوب، ستكتشف أن الشعب المصري مدرسة في الأخلاق والكرم والتفاؤل».

برنامج «حياة كريمة» استطاع أن يخطف أنظار الجميع له

واستطاع برنامج «حياة كريمة»، أن يخطف أنظار الجميع له، حيث يذاع يوميا طوال شهر رمضان الكريم، الساعة الخامسة والنصف مساء قبل الإفطار، حيث يسلط الضوء على قصص بديعة جديدة، يكتشفها في جولته اليومية في شوارع مصر، من خلال الإعلامي أيمن مصطفى، الذي يقابل نماذج متعددة، ويحرص على تقديم المساعدة لهم.