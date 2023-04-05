رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كاتب صحفي كويتي: الشعب المصري مدرسة في الأخلاق والكرم والتفاؤل

كتب:

أحمد حامد دياب
04:33 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
سعود السبيعي

سعود السبيعي

أشاد الكاتب والمحامي سعود السبيعي رئيس تحرير سابق لجريدة الرؤية الكويتية، بحالة الرضى والإيمان الحقيقي بأقدار الله الموجودة لدى الشعب المصري، مشيدًا ببرنامج «حياة كريمة» الذي يٌذاع عبر فضائية «dmc».

بسطاء لكنهم يفوقون أهل العلم قناعة وثراء علمي

وكتب السبيعي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: «من شوارع مصر المكتظة بالناس البسطاء، ستتعلم الرضى والإيمان الحقيقي بأقدار الله وحسن الظن به، بسطاء لكنهم يفوقون أهل العلم قناعة وثراء علمي، تابعوا برنامج حياة كريمة، وبرنامج مذيع الشارع على يوتيوب، ستكتشف أن الشعب المصري مدرسة في الأخلاق والكرم والتفاؤل».

برنامج «حياة كريمة» استطاع أن يخطف أنظار الجميع له

واستطاع برنامج «حياة كريمة»، أن يخطف أنظار الجميع له، حيث يذاع يوميا طوال شهر رمضان الكريم، الساعة الخامسة والنصف مساء قبل الإفطار، حيث يسلط الضوء على قصص بديعة جديدة، يكتشفها في جولته اليومية في شوارع مصر، من خلال الإعلامي أيمن مصطفى، الذي يقابل نماذج متعددة، ويحرص على تقديم المساعدة لهم.

اقرأ المزيد:

أندريه زكي: «كتف في كتف» و«حياة كريمة» ترسخان الوعي بقضية المواطنة

مؤسسة «حياة كريمة» تشارك في بطولة سيتي كلوب الرمضانية

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات «حياة كريمة» في قنا مايو المقبل

وفد برلمان القليوبية في زيارة ميدانية لقرى «حياة كريمة» لتنمية الوعي لدى الشباب

بنك ناصر يطرح شهادة ادخارية جديدة باسم «حياة كريمة»
بقلم أحمد حامد دياب