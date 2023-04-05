ملخص الحلقة 13 من مسلسل ضرب نار.. مهرة تذهب لزيدان وجابر يبحث عنها

نقدم لكم ملخص الحلقة 13 من مسلسل ضرب نار حيث رفض جابر الكومندا الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، عرض أنور الزيات الذي يؤدي دوره الفنان القدير أحمد بدير، العمل معه بعد الخروج من السجن.

وحملت مهرة التي تؤدي دورها ياسمين عبدالعزيز حقائبها مع إخوتها وتركت شقتها، وانتقلت للمكان الجديد الذي أوجده لها زيدان الذي يؤدي دوره ماجد المصري، وتفاجئ إخواتها بالهدايا التي أهداها زيدان لهم، وذهبت شقيقة زيدان لمهرة، وعرضت عليها 200 ألف جنيه لتترك زيدان، وأخذت منها مهرة شيك بـ100 ألف جنيه، وطلبت منها مبلغ 700 ألف أخرى، وأخبرت زيدان بما حدث.

جابر الكومندا يكلف شقيقه بمراقبة مهرة

على الجانب الآخر، كلف جابر الكومندا شقيقه بمراقبة مهرة لمعرفة سبب خلعها له، وفاجأه شقيقه بأنها تركت شقتها، بينما تحاول صديقة مهرة أن تقنعها بأن تكتب الطفل بأي اسم غير اسم جابر الكومندا، واقترحت عليها أن تكتبه باسم زيدان.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.