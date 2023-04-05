يرغب الجمهور المصري والعربي، في معرفة مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023، وهو المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداث متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين خاصة بعدما خلعت مهرة زوجها جابر وذهبت لزيدان.

موعد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023

مواعيد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023 ، هي العاشرة مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13

وبعد معرفة موعد مسلسل ضرب نار على قناة أون في رمضان 2023 فاليكم احداث الحلقة الـ12 حملت مهرة التي تؤدي دورها ياسمين عبدالعزيز حقائبها مع إخوتها وتركت شقتها، وانتقلت للمكان الجديد الذي أوجده لها زيدان الذي يؤدي دوره ماجد المصري، وتفاجئ إخواتها بالهدايا التي أهداها زيدان لهم.