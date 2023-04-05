3 أحداث مهمة اليوم.. بينها وظائف لذوي الهمم وانخفاض في درجات الحرارة

أخبار سارة من المنتظر حدوثها اليوم، أبرزها انخفاض درجات الحرارة وتوفير الشباب والرياضة وظائف لذوي الهمم، بالإضافة لتدشين خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، نظرا لانخفاض تأثير المنخفض الجوي والرياح الغربية الحارة من المناطق الصحراوية، حيث عمل على انخفاض درجات الحرارة اليوم، وذلك لمدة 72 ساعة مقبلة، على أن يعود الطقس الحار يوم السبت المقبل على جميع أنحاء الجمهورية.

الشباب والرياضة تعلن توفير وظائف لذوي الهمم

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، المساهمة في حل مشكلة البطالة والحد منها، وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين، من خلال عدة بروتوكولات وقعتها مع شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير فرص عمل متنوعة ومختلفة لكثير من فئات الشباب، خاصة ذوي الهمم القادرين على العمل.

وظائف جديدة لذوي الهمم توفرها وزارة الشباب.. محاسبين وموارد بشرية

تدشين خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية.. خدمة جديدة لهيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تدشين خط ساخن للاستفسار عن نقص أحد الأدوية أو الاستفسار عن أماكن توافر الأدوية، وهو 15301، مشيرة إلى أنه يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشكل عاجل وسريع، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

تدشين خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية.. خدمة جديدة لهيئة الدواء