حالة الطقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 26

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 5\4\2023، وتوقعت انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من «2:4» درجة مؤية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن الجمهورية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- الوجه البحري ومدن القناة 26 - 15

- السواحل الشمالية الغربية 22 - 13

- السواحل الشمالية الشرقية 23- 13

- جنوب سيناء وسلال البحر الأحمر 31 -18

- شمال الصعيد 29 - 13

العاصمة الإدارية 26- 15

- أكتوبر 27 - 16

- بنها 26 - 15

- دمنهور 25 - 16

- وادي النطرون 26 - 16

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 16

- شبين الكوم 27- 16

- طنطا 26 - 16

- دمياط 21 - 15

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 26 - 15

- العريش 24 - 15

- رفح 23 - 15

- رأس سدر 28 - 16

- نخل 25 - 10

- كاترين 23 - 08

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 16

- السلوم 22 - 13

- سيوة 25 - 14

- رأس غارب 28 - 16

- الغردقة 31 - 17

- سفاجا 27 - 16

- مرسى علم30 - 18

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 15

- رأس حدربة 27 - 16

- الفيوم 27 - 16

- بني سويف 28 - 16

- المنيا 28 - 13

- أسيوط 29 - 15

- سوهاج 30 - 16

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 14

- أسوان 35 - 18

- الوادي الجديد 32 - 17

- أبو سمبل 34 - 16