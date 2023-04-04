حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، مشيرة إلى انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من «2 :4» درجات مئوية.

وبشأن حالة الطقس غدا أضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه غدا يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وباردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 5-4-2023

وجاءت درجات الحرارة غدا الأربعاء على مدن الجمهورية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- الوجه البحري ومدن القناة 26 - 15

- السواحل الشمالية الغربية 22 - 13

- السواحل الشمالية الشرقية 23- 13

- جنوب سيناء وسلال البحر الأحمر 31 -18

- شمال الصعيد 29 - 13

العاصمة الإدارية 26- 15

- أكتوبر 27 - 16

- بنها 26 - 15

- دمنهور 25 - 16

- وادي النطرون 26 - 16

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 16

- شبين الكوم 27- 16

- طنطا 26 - 16

- دمياط 21 - 15

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 26 - 15

- العريش 24 - 15

- رفح 23 - 15

- رأس سدر 28 - 16

- نخل 25 - 10

- كاترين 23 - 08

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 16

- السلوم 22 - 13

- سيوة 25 - 14

- رأس غارب 28 - 16

- الغردقة 31 - 17

- سفاجا 27 - 16

- مرسى علم30 - 18

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 15

- رأس حدربة 27 - 16

- الفيوم 27 - 16

- بني سويف 28 - 16

- المنيا 28 - 13

- أسيوط 29 - 15

- سوهاج 30 - 16

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 14

- أسوان 35 - 18

- الوادي الجديد 32 - 17

- أبو سمبل 34 - 16