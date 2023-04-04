هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. انخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، متوقعة حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة الأيام المقبلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4:2 درجات مئوية، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس الأيام القادمة يشهد تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وأقصى غرب البلاد، وفي حالة الطقس يوم الجمعة تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 5-4-2023

وجاءت درجات الحرارة غدًا الأربعاء على مدن الجمهورية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.