«الأرصاد»: تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة اليوم

تحسن نسبى في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، خاصة بعد أن سجلت القاهرة الكبرى أمس درجة حرارة عظمى 32 درجة مئوية من المتوقع أن تسجل اليوم 26 درجة مئوية لتنخفض درجة الحرارة بذلك بمعدل 6 درجات مئوية، وفق ما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويُتوقع أن يستمر التحسن في درجات الحرارة حتى الغد، على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من الجمعة المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 25 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14