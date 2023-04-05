استقرار حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-4-2023 مع انخفاض الحرارة

عودة الاستقرار النسبي في درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء 5-4-2023، إذ تشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تصل لـ6 درجات خلال ساعات النهار، حيث تتراوح بين 26-27 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، حيث يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة، في حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-4-2023، وجود نشاط الرياح الجنوبية الغربية على مناطق من جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، وصولا لمحافظات شمال الصعيد، مع تكون الشبورة على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى وللسواحل الشمالية، ولمدن القناة ولوسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023

أضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة تتراوح خلال الليل بين 12-15 درجة، حيث تسود الأجواء الباردة على أغلب المناطق، وتأتي درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 25 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14