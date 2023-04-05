الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي.. رؤوف يندم على ترك شيرين

بعد تعرض ابن «شيرين» و«رؤوف» لوعكة صحية مفاجئة ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج، بدأت العلاقة في التحسن النسبي بين شيرين ورؤوف، حيث اعترف لها الأخير بأنّه اكتشف أنّ الحياة صعبة، وأنّه يمر بحالة من عدم الاستقرار، ولم يقدر الحياة المستقرة التي كان يعيشها معها، وأنّ التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية التي كانت تهتم بها شيرين، التي اعتقد أنّها بسيطة اكتشف أنّها صعبة جدا، ولم يكن يقدر جهد شيرين اليومي لتوفير احتياجاته.

الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج

تعرض الساعة 8:45 مساء، شبكة قنوات سي بي سي الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج، ثم تعاد مرة أخرى على القناة ذاتها 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد غدا الخميس للمرة الثالثة الساعة 2:45 ظهرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

تبث cbc مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري، من خلال تردد 11785، معدل ترميز 27500، ونايل سات.

أبطال مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج هو دراما اجتماعية، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة أحمد بهجت، إخراج تامر نادر، وبطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وهناء الشوربجي.