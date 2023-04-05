موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 25% لـ 5.2 مليون أسرة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل بالزيادة الجديدة، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 15 أبريل، بنسبة 25%، لافتة الى أن الصرف سيكون قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 25%

يمكن للمستحقين صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة من خلال عدة طرق ووسائل وفرتها الوزارة للمستحقين كالتالي:

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

- يمكن الصرف بالفيزا من خلال الـ atm في أي وقت.

- من أي مكان قريب من المواطن المستفيد من الدعم النقدي.

طرق صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل بالزيادة الجديدة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الطرق التي وضعتها لصرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة تأتى في إطار تسهيل المهمة على المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بدلا من الذهاب إلى المؤسسات الحكومية أو المقر الرئيسي.

شروط الحصول على تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ نحو 5.2 مليون أسرة، وأكدت أن شروط الحصول على تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة جاءت على النحو التالي:

- تقديم صور قسيمة الزواج أو قسمية الطلاق.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- قيد طالب للمقيدين بالجامعة.

- صورة من بطاقة التموين، إن وجدت.

- صورة شهادة وفاة الزوج.

- صور بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، ومدون بها العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.