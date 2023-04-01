شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد زيادته 25%.. 6 أوراق مطلوبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية التسجيل في برنامج دعم تكافل وكرامة 2023، من خلال القيام بعدد من الإجراءات، لافتة إلى أن من يرغب في الحصول على هذا الدعم عليه التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم عدد من المستندات المطلوبة.

التسجيل في تكافل وكرامة 2023

وذكرت الوزارة، أن المستندات التي يجب تقديمها تتمثل في:

- تقديم صور قسيمة الزواج أو قسمية الطلاق.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- قيد طالب للمقيدين بالجامعة.

- صورة من بطاقة التموين، إن وجدت.

- صورة شهادة وفاة الزوج.

- صور بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، ومدون بها العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى التسجيل في تكافل وكرامة حتى يزيد عدد المستفيدين عن 5.2 مليون أسرة، مشيرة الى أن زيادة مبلغ الدعم بنسبة 25% على أن يتم الصرف من 15 أبريل الجاري، وهو الموعد المحدد لبدء صرف الدعم النقدي شهريا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد زيادته 25%

وتمثلت شروط صرف تكافل وكرامة، في الآتي:-

- أن يكون الأشخاص المتقدمون لبرنامج تكافل وكرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو الإعاقة، ويخضعون للكشف الطبي لهم من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والسكان.

- الأسرة لا تمتلك أراض أكثر من نصف فدان، ولا يكون لديها سيارات، أو جرارات، أو عقارات.

- أن يكون الأطفال من 6 سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

- تقديم صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم كرامة.