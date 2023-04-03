صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل بزيادة 25% قبل العيد بـ5 أيام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف دعم تكافل وكرامة لنحو 5.2 مليون أسرة عن شهر أبريل 2023، يوم السبت 15 أبريل 2023، أي قبل عيد الفطر المبارك، بزيادة تقدر بنسبة 25%، موضحة أنّ يوم 15 من كل شهر هو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

شروط استمرار صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك عدة شروط لاستمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، ومنها إلزام الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي، بأن يحضر أبنائها إلى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، كما يشترط الالتزام بحضور الأم لجلسات التوعية الصحية والنمو، بنحو 3 جلسات للتوعية، لمتابعة الصحة الأولية ومتابعة الحمل، وإعطاء الأطفال جرعات برامج التطعيمات، على مدار المراحل العمرية من سن يوم حتى 6 سنوات.

معايير القبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

وأشارت التضامن عبر الموقع الرسمي لها، إلى أنّ معايير القبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي.

- تستوفي الأسرة المستفيدة كل البيانات للتقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- يشترط ألا تكون الأسرة المستفيدة من الدعم، لا تملك أي دخل شهري ثابت، أو معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

- عدم حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- عدم امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.